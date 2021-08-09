В Екатеринбурге завершаются опрессовки

Большинство жителей Екатеринбурга пережили сезон подготовки к отопительному сезону без необходимости греть воду в кастрюлях. Фото: Владимир Мартьянов

В уральской столице стартовал финальный этап опрессовок. Гидравлические испытания трубопроводов будут проводиться с 9 по 13 августа в ночное время (с 23:00 до 6:00). Как сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании, в этом году опрессовки проходят без отключения горячей воды. В случае, если это всё-таки произойдёт, жителям советуют обратиться в свои УК и ТСЖ.

Опрессовки проводятся для того, чтобы до отопительного сезона выявить повреждения на сетях и оперативно их устранить. В ходе трёх предыдущих этапов гидравлических испытаний в Екатеринбурге было выявлено около 40 повреждений трубопроводов – в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Завокзальном, ЖБИ, Пионерском, Юго-Западном и Южном. Неоднократно повреждения выявлялись на улицах Бабушкина и Победы.

Любопытно, что во время летних ремонтных работ в Екатеринбурге энергетики отключали от горячего водоснабжения только жителей микрорайонов ЖБИ и Пионерского на время планового ремонта Ново-Свердловской ТЭЦ. Если говорить о крупных ремонтах тепломагистралей по улице Уральской и в Кировском районе города, работы также проводились без ограничения ГВС – горячую воду пустили по временным трубопроводам. Между тем в остальных свердловских муниципалитетах без отключений горячей воды на время проверки теплосетей пока не обходится, но ограничивают подачу ГВС, как правило, на 1–2 дня. В случае проведения ремонта котельных или трубопроводов срок может быть увеличен.

Как сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, в муниципалитетах Свердловской области в настоящий момент к отопительному сезону готовы более 60 процентов котельных и около 70 процентов теплосетей. Более 170 километров ветхих теплосетей за летние месяцы заменили.

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