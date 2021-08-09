Екатеринбург ждёт финальный этап опрессовок

Энергетики не планируют отключать горячую воду. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 9 августа, в Екатеринбурге стартует финальный этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся до пятницы, 13 августа.

Испытания вновь будут проходить по ночам, в период с 23:00 до 05:00. Горячую воду отключать не будут.

В случае отсутствия ГВС потребителям рекомендуют обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

При обнаружении на участках теплосетей течи, парения и промоин грунта горожанам необходимо звонить по номеру телефона: 005 (222-3-005) – Центральная диспетчерская служба горадминистрации.

Ранее в уральской столице прошло три полноценных этапа опрессовок и один дополнительный. Последний длился всего одну ночь.