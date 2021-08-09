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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 августа 2021, 16:56

В Пионерском посёлке произошло масштабное отключение электричества

Фонарь

Электроснабжение обещают вернуть в течение двух часов. Фото: Алексей Кунилов.

Часть жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге осталась без электричества. В компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" обещают вернуть электроснабжение в квартиры в течение двух часов.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ЕЭСК, с отсутствием электричества столкнулись жильцы домов, расположенных в квадрате улиц Восточная - Пионеров - Уральская - Советская.

"Бригада "Россети Урал"-"Екатеринбург" находится на месте повреждённого участка сети и выполняет необходимые переключения, чтобы запитать потребителей по резервным схемам. Примерное время восстановления электроснабжения потребителей - в течение двух часов", - уточнили в электросетевой компании.

Уже известно, что часть потребителей на обозначенной территории уже запитана. Причины столь масштабного сбоя выясняются.

Областная газета Свердловской области

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