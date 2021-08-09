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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 августа 2021, 19:43

В Екатеринбурге выбрали, каким будет памятник в сквере славы пожарным и спасателям

Памятник спасателям

В эскизном проекте автор отобразила преемственность поколений. Фото: скрин с сайта мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса на разработку эскизного проекта скульптуры, посвящённой подвигу спасателей и пожарных. Им стала скульптор из Москвы Ирина Макарова.

В своём эскизе девушка смогла отобразить преемственность поколений, профессионализм сотрудников и ветеранов МЧС, а также их самоотдачу при ликвидации катастроф и ЧС, сообщает пресс-служба администрации города.

В конкурсе приняли участие девять художников из Москвы и Екатеринбурга. Кроме эскиза памятника, участники должны были представить свой вариант ландшафтного оформления и благоустройства сквера спасателей, который будет располагаться на пересечении улиц Московской и Радищева. 

Напомним, ранее "Областная газета" уже сообщала о планах создать сквер славы пожарным и спасателям. Работы по его благоустройству должны начаться после окончания конкурса проектов.

Областная газета Свердловской области

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