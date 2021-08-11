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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 августа 2021, 13:06

На Среднем Урале появятся три завода по изготовлению уличной мебели из переработанного пластика

Уличная мебель

Одна производственная линия позволит перерабатывать свыше 50 тонн пластика в год и производить до 1,2 тыс. изделий. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Среднем Урале к 2023 году планируют построить сеть из трёх экозаводов по производству уличной мебели и малых архитектурных форм. На реализацию инвестпроекта планируют потратить 18 млн рублей.

Заводы, которые построят на основе франшизы "Умная среда", будут производить стройматериалы и уличную мебель из переработанных полиэтиленовых пакетов, твёрдых видов пластика и стретч-плёнки.

"Пять тысяч полиэтиленовых пакетов могут стать износостойкой скамейкой, а 11 килограммов пластикового мусора – парковой урной", – пояснил управляющий партнёр компании "Умная среда" в Екатеринбурге Михаил Кичигин.

Сырьё для производства мебели будет закупаться у предприятий, которые перерабатывают твёрдые бытовые отходы и организовывают экологические акции по сбору пластика, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Одна производственная линия позволит перерабатывать свыше 50 тонн пластика в год и производить до 1,2 тыс. изделий. С поиском площадок для размещения заводов помогает свердловское Агентство по привлечению инвестиций.

Продукты франшизы "Умная среда" используются в десятках российских городов, в том числе в Москве, Перми, Омске, Нижнем Новгороде и Самаре.

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Областная газета Свердловской области

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