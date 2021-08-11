Екатеринбург избавится от плитки на тротуарах?

Кое-где остатки плитки ещё сохранились: урна, стоящая у продуктового магазина на улице Попова, видимо, весьма основательно была прикреплена к некогда лежавшей здесь плитке, так что полностью снять прежнее покрытие не удалось Фото: Павел Ворожцов

На днях журналисты «Областной газеты» обратили внимание на то, что в центре Екатеринбурга на тротуары стали стелить асфальт, хотя всего несколько лет назад при выборе материалов в ходе работ по благоустройству улиц уральской столицы приоритет всё чаще отдавали тротуарной плитке. Её использование вызывало у горожан немало недовольств. Неужели власти решили прислушаться к мнению местных жителей и наконец-то отказаться от плитки?

Одним из мест, где этим летом обновляют покрытие, стала улица Попова. В этом году дорожники ремонтируют её на участке от Вайнера до Московской. До начала работ здесь не было единства оформления: вдоль одного из домов были уложены и плитка, и асфальт. Сейчас этот недостаток исправляют, сделав выбор в пользу последнего.

С вопросом о том, будут ли и остальные ремонтируемые тротуары в дальнейшем асфальтироваться, мы обратились в пресс-службу мэрии.

— В городе не было правила повсеместного применения плитки. Использование того или иного покрытия каждый раз определяется проектом реконструкции, — пояснила начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Выходит, благоустроители пока не пришли к единому решению относительно материала, который следует использовать при ремонте пешеходных дорожек. На одном из городских порталов приводится комментарий мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о предложении убрать из города плитку:

— Здесь мнения жителей разделились. Неразумно всё взять, разобрать и закатать в асфальт. На тех объектах, которые у нас в благоустройстве, капитальных ремонтах, где-то мы применяем асфальт. На улице Попова сейчас старую брусчатку убираем. Но где-то надо оставлять плитку. Это эстетично, плитка есть нормального качества, по которой удобно и не скользко ходить. Но это всё тоже в проектах. У нас сегодня большинство проектов благоустройства проходит общественные обсуждения. Это не единоличное решение «а давайте всё гранитом замостим!».

Оперативно выйти на связь с пресс-секретарём градоначальника, чтобы подтвердить достоверность этой цитаты, нам не удалось.

Тема обустройства тротуаров традиционно вызывает интерес горожан. Активное возвращение к применению асфальта даже послужило поводом для появления в соцсетях снимков с мест ремонтов, на которых видно, как дорожники укладывают асфальт прямо поверх плитки. Так, в одном из постов сообщалось, что кадр был сделан на улице Белинского, около сада им. Павлика Морозова, правда, в этом месте нет показанных на снимке объектов городской среды. В мэрии эту ситуацию «ОГ» никак не прокомментировали.

История вопроса Идея замостить гранитом центр города возникла в 2018 году. Предшественник Алексея Орлова на посту градоначальника заявлял, что уральская столица идёт по пути Москвы, и отмечал, что активно использовавшийся ранее бехатон оказался ненадёжен в уральском климате. О том, с какими сложностями столкнулся город при реализации задумки с плиткой, «ОГ» рассказывала в материале «Гранит преткновения» (№227 от 10 декабря 2019). Тогда рабочим пришлось спешно укладывать в снег покрытие на улице Малышева и проспекте Ленина, так как они не успевали сделать это в назначенные сроки. Качество проделанной работы в итоге устроило далеко не всех уральцев.

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