Минстрой РФ намерен завершить все долгострои в стране за три года

В 2021 году планируется сдать рекордные 85,5 млн квадратных метров жилья по всей России. Фото: Галина Соловьёва.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что министерство прорабатывает поправки в законодательство, которые упростят процесс завершения недостроенных домов. Все проблемные здания планируется достроить к 2024 году.

Об этом министр заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"В 2024 году все долгострои должны быть сданы. Мы надеемся ликвидировать все объекты, которые, к сожалению, в такую ситуацию попали", - заявил Ирек Файзуллин.

Он добавил, что на сегодняшний день в России зафиксировано свыше 1,6 тыс. недостроенных объектов. Для решения этой проблемы работы по завершению долгостроев часто возлагают на инвесторов, которым выделяется участок под новое строительство.

Ситуация с проблемными домами также затягивается из-за судов.

"Немного процедуры затягиваются из-за арбитражных судов. Здесь мы тоже некоторым образом "докрутим" законодательство, чтобы упростить процедуру достройки проблемных объектов", - пояснил министр.

Ирек Файзуллин добавил, что в 2021 году планируется сдать рекордные 85,5 млн квадратных метров жилья по всей России.

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