УФАС пресекло попытку властей Невьянского ГО заключить контракт на ремонт дорог в обход конкурсных процедур

МБУ "Управление хозяйством Невьянского городского округа" были направлены субсидии в размере 55 млн 937 тыс. рублей и 11 млн 566 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Администрация Невьянского городского округа выделила местному учреждению средства на ремонт дорог без проведения конкурса. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы во взаимодействии с правоохранительными органами пресекло попытку нарушения.

Как сообщается на сайте УФАС по Свердловской области, в декабре 2019 года администрация Невьянского ГО подписала постановление, которым было утверждено муниципальное задание на 2020 - 2022 годы для МБУ "Управление хозяйством Невьянского городского округа". Согласно документу, учреждение должно было организовать капремонт дорог, освещение улиц, озеленение и благоустройство территории округа.

На выполнение муниципального задания администрация выделила субсидии в январе 2020 года, а уже в феврале учреждение получило дополнительные субсидии на иные цели в части функционирования дорожного хозяйства. Так, МБУ были направлены субсидии в размере 55 млн 937 тыс. рублей и 11 млн 566 тыс. рублей. В сумме - более 67 млн рублей.

"Такое поведение администрации содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведь органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции", - говорится на сайте Свердловского УФАС.

Отмечается, что при использовании бюджетных средств, направляемых на оплату работ для муниципальных нужд, должны проводиться закупки. Такая мера даёт возможность любому заинтересованному лицу выступить в качестве исполнителя, а конкурсная основа позволяет экономить средства.

Свердловское УФАС выдало предупреждение администрации об отмене муниципального задания и прекращении действия соглашений о предоставлении субсидий. Власти Невьянского ГО обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об отмене предупреждения - суд подтвердил, что выданное УФАС предупреждение обосновано. Тот же вердикт вынес 17-й арбитражный апелляционный суд.