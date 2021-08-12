Готовиться к фестивалю на площади 1905 года стали с начала августа. Фото: Павел Ворожцов

Завтра, в День города, на площади 1905 года в Екатеринбурге открывается третий евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». До 26 августа площадь превратится в зелёный оазис, на создание которого потратили несколько миллионов рублей. Но оправданы ли такие траты там, где это долго не простоит?

Парк на асфальте

– Центральная площадь – место, где можно масштабно и красиво показать современные технологии, скорость и качество озеленения, – говорит директор, организатор и идейный вдохновитель евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера»Юлия Сорокина. – У нас есть ледовый городок – почему бы не сделать зелёный городок? От этой идеи я отталкивалась. Власти Екатеринбурга поддержали нас, и мы им очень благодарны.

Никаких участников из разных регионов, которые создают свои сады и соревнуются между собой, в этом году на фестивале нет: единое зелёное пространство с плавными формами воплощает в жизнь одна команда организаторов. Возводить парк на твёрдом покрытии, конечно, не так просто, и в ход идут деревья с очень компактной корневой системой.

– Хочется показать, что любую поверхность можно озеленить, – поясняет Юлия Сорокина. – У нас город конструктивизма, а значит, крыши можно и нужно озеленять: те, которые у нас не рассчитаны под нагрузку, можно наполнить мхами, а на современные крыши можно поместить уже крупномерные растения. На фестивале мы представим растения, которые прекрасно живут в нашей зоне: липы, ивы, берёзы, клёны, яблони, но при этом покажем новые формы: арки, живые изгороди, стриженые ели – создать всё это не так сложно, как кажется.

Организаторы обещают, что возле каждого растения будет QR-код, по которому можно будет узнать информацию о зелёных насаждениях, на газонах можно будет свободно ходить и лежать. Также на площадке фестиваля предполагается спортивная зона и фуд-корт, музыкальная программа, проведение экскурсий и автограф-сессия со свердловскими спортсменами, которые вернулись с Олимпиады в Токио. Вход на территорию сада в этом году бесплатный, однако некоторые мероприятия могут оплачиваться отдельно. Также из-за коронавируса будет ограничение по количеству человек на площадке – не более 300 посетителей.

Цена вопроса

На всю эту красоту из бюджета Екатеринбурга выделено 2,8 млн рублей, всё остальное – спонсорские средства, правда, сколько именно – неизвестно. К слову, всего на озеленение Екатеринбурга в этом году выделено 3 987 000 рублей. При этом председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова уверяет, что мэрия оплатила только часть крупномерного посадочного материала, который будет пересажен туда, где недавно погибли такого рода деревья: рядом с площадью, в Историческом сквере и других местах. Остальные растения, оплаченные спонсорами, вернутся к ним. Но точно ли деревья, купленные для озеленения города, будут посажены на запланированных местах? Почему нельзя было сразу посадить их на городских улицах?

– Если подобным образом будет оформлена территория города, в том числе возле больниц, библиотек и школ, то люди смогут выйти на неё и получить психологическую разгрузку, позитивный настрой, потому что любое природное окружение положительно влияет на человека, – сказала Тамара Благодаткова на пресс-туре.

Получается, что в мэрии признают – городу нужны такие зелёные пространства. Но не пользуются возможностью создавать их. В прошлом году организаторы «Атмосферы» заявляли, что теперь они планируют разбивать сады в рамках фестиваля на необлагороженных территориях города, но позже отступили от идеи. Почему администрация не настояла на проведении фестиваля там, где действительно требуется озеленение? В пресс-службе администрации города сказали, что они не в курсе, обсуждались ли альтернативные варианты площадок для проведения «Атмосферы».

Между тем на совещании в мэрии Екатеринбурга с участием глав районов города, которое прошло в июне, предложили расширить географию «Атмосферы». В следующем году в рамках проведения фестиваля планируется создать по небольшому скверу в каждом районе уральской столицы. Эти сады останутся на своих местах навсегда, демонтировать их не будут. По сути, руками опытных и инициативных людей можно действительно красиво озеленить город. Но не получится ли так, что эта идея снова останется только на словах?!

В ТЕМУ По мере возведения сада на площади 1905 года всё больше екатеринбуржцев в Интернете высказываются о том, что хорошо бы было оставить зелёное пространство на этом месте. Однако по словам Тамары Благодатковой, это невозможно из-за… планирующейся второй ветки метро: направление восток-запад будет проходить под проспектом Ленина, и здесь должна быть станция метро. Когда она появится, то вокруг, по её словам, возможно, будет возведён сквер, но надо немного потерпеть. Однако учитывая всю предысторию второй ветки метро, сквера на площади 1905 года мы дождёмся вряд ли раньше, чем её.

Сейчас сад на площади 1905 года почти готов к приходу посетителей. Фото: Алексей Кунилов

В прошлом году фестиваль «Атмосфера» проходил недалеко от башни Исеть и остался хорошим воспоминанием в памяти граждан. Фото: Галина Соловьёва