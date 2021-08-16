В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости ЖКУ на 2021 год

Данные размеры регионального стандарта стоимости ЖКУ актуальны для периода с 1 июля и до конца года Фото: Алексей Кунилов

Для каждого муниципалитета Свердловской области стандарт установлен в разных размерах. Ознакомиться с ними можно в постановлении регионального правительства №502-ПП на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Стандарт применяют для определения размера компенсаций гражданам, чьи затраты на коммуналку превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Он формируется в расчёте на одного человека из разных по численности семей, зависит от тарифов и нормативов, используемых при начислении платы за ЖКУ, а также величины минимального взноса на капремонт.

В документе отдельно прописаны размеры областного стандарта:

для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищных кооперативов;

для собственников жилья в многоквартирных домах (МКД), которые обязаны вносить взносы на капремонт;

для собственников жилья в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт (например, тех, чей дом признали аварийным), а также собственников индивидуальных жилых домов.

Для первой группы граждан установлен наибольший размер областного стандарта. Так, например, в Пышминском городском округе в расчёте на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек, в отопительный период он составляет – 5 395 рублей, а в летний – 3 118 рублей (это самый большой размер областного стандарта в регионе). По сравнению с размером, действовавшим с 1 января 2021 года, сумма выросла на 5,4 и 6,7 процента соответственно.

Самый низкий размер стандарта утверждён в Унже-Павинском сельском поселении: 1 176 рублей на одного члена такой же по численности семьи (вне зависимости от сезона). Показатель увеличен на 2,2 процента.

Для екатеринбуржцев стандарт составляет 4 039 и 2 633 рубля в зависимости от сезона. Это на 2,8 и 2,7 процента больше, чем ранее.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».