В Свердловской области по программе социальной газификации подключат 220 тысяч домов

О желании подвести газ к участку уже заявили 64 тысячи свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти сообщили о потенциальном попадании в программу бесплатной газификации почти 220 тысяч домовладений на территории региона. На их подключение, по предварительной оценке, потребуется более 46 миллиардов рублей.

Средства будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за счёт своей инвестиционной надбавки. Газопровод к частным домам будут подводить только при наличии соответствующей заявки. Как писала «Областная газета», региональным оператором в сфере газоснабжения на Средним Урале стало открытое акционерное общество «ГАЗЭКС».

Согласно проведённой инвентаризации, сейчас желающих подвести газ к своему участку на Среднем Урале насчитывается 64 тысячи человек. Газификация по их заявкам должна состояться до 2030 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уровень газификации Среднего Урала составляет 77,4%. При этом нужно довести его до 92% - в соответствии с региональной генеральной схемой газоснабжения на период до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

Напомним, на сегодняшний день доступ к сетям газоснабжения имеют 69 городов и рабочих посёлков и 306 сельских населённых пунктов Свердловской области.

Как писала «Облгазета», газовые компании прокладывают сети, а вот присоединиться к ним (то есть завести газ в дом) и купить газовый котёл может позволить себе не каждый. В среднем это обходится в 100 тысяч рублей. Откуда у пенсионеров и многодетных семей такие деньги?! В этом смысле показателен пример посёлка Октябрьского (ГО Красноуральск): на территории построен газопровод, но из 351 домовладения только 36 подключились к газу.

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