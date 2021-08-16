Стадион «Динамо» в Екатеринбурге отремонтируют за счёт областного бюджета

На обновление легкоатлетического стадиона направят 25 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьёва

Власти Свердловской области выделили на реконструкцию екатеринбургского стадиона «Динамо» 25 миллионов рублей. Средства пойдут на подготовку объекта к Универсиаде-2023.

Соответствующее постановление подписал глава Среднего Урала. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо». Из документа следует, что необходимые средства выделены из областной казны.

На расположенном в центре уральской столицы спортивном объекте на выделенные деньги проведут капитальный ремонт легкоатлетического стадиона. В 2023 году он будет использоваться как тренировочная площадка для участников Универсиады.

Напомним, строительство деревни Универсиады уже идёт. После завершения игр, новые объекты передадут учащимся УрФУ - здесь организуют студенческий капмус. В его состав войдут общежития, медиацентр и спортивная инфраструктура. Микрорайон с городом свяжет дорога, которую построят за 691,5 миллиона рублей. По ней пустят трамвайную ветку. Она пройдёт от кольца на улице Юлиуса Фучика по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару.