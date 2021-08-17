Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 августа 2021, 17:06

Порядка 380 домов и 60 соцобъектов Нижнего Тагила остались без горячей воды

водные процедуры

Подачу горячей воды должны восстановить к вечеру 20 августа. Фото: Алексей Кунилов

В Дзержинском районе Нижнего Тагила под отключение горячего водоснабжения попали порядка 380 домов и 60 социальных объектов. Благо цивилизации должно вернуться в дома тагильчан в 15:00 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, отключение связано с проведением капитального ремонта газопровода-отвода к газораспределительной станции-1 Нижний Тагил (посёлок Северный).

В результате будет ограничена подача природного газа на ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод». Работы проводят специалисты Невьянского линейного производственного управления магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»).

С полным списком адресов, попавших под отключение можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что по аналогичной причине без горячей воды в конце июля осталась Ревда. Там состоялись ремонтные работы на газопроводе, в связи с чем была полностью остановлена работа газораспределительной станции. В итоге городская котельная прекратила подачу горячей воды жителям.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.08.2021, 18:07 / Общество
Изнуряющая жара продержится в Свердловской области до 22 августа
17.08.2021, 17:33 / Общество
В МЧС заявили об угрозе распространения лесного пожара на санаторий в Первоуральском ГО
17.08.2021, 17:06 / Общество
Порядка 380 домов и 60 соцобъектов Нижнего Тагила остались без горячей воды
17.08.2021, 16:52 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 15-этажки
17.08.2021, 16:47 / Экономика
С января по июль 2021 года ввод жилья в России увеличился на 30%