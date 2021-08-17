Порядка 380 домов и 60 соцобъектов Нижнего Тагила остались без горячей воды

Подачу горячей воды должны восстановить к вечеру 20 августа. Фото: Алексей Кунилов

В Дзержинском районе Нижнего Тагила под отключение горячего водоснабжения попали порядка 380 домов и 60 социальных объектов. Благо цивилизации должно вернуться в дома тагильчан в 15:00 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, отключение связано с проведением капитального ремонта газопровода-отвода к газораспределительной станции-1 Нижний Тагил (посёлок Северный).

В результате будет ограничена подача природного газа на ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод». Работы проводят специалисты Невьянского линейного производственного управления магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»).

С полным списком адресов, попавших под отключение можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что по аналогичной причине без горячей воды в конце июля осталась Ревда. Там состоялись ремонтные работы на газопроводе, в связи с чем была полностью остановлена работа газораспределительной станции. В итоге городская котельная прекратила подачу горячей воды жителям.