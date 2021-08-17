Сад на площади 1905 года не вынес потока посетителей. А может ли их там столько быть?

Вот на такую табличку «Санитарный день до 16:00» наткнулись в понедельник те, кто захотел посетить фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года в Екатеринбурге. Но многие люди не разошлись, а стали ждать открытия. Фото: Галина Соловьёва

В понедельник саду, открывшемуся в минувшую субботу на площади 1905 года в рамках III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» (см. «ОГ» №147 от 13.08.2021), срочно потребовалось временно приостановить работу. Как заявили организаторы фестиваля, за минувшие выходные площадь посетили 29 тысяч человек, не все из которых с уважением отнеслись к труду дизайнеров в общественном пространстве. Но допустимо ли там такое число людей?

«Проходимость просто огромная, что для мегаполиса и центральной площади, наверное, норма, но она почти в два раза превышает общую проходимость фестиваля прошлых лет за все дни, – написала директор и организатор евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» Юлия Сорокина на своей странице в Фейсбуке. – Сейчас я прогнозирую общую проходимость в 100 тысяч человек, но, возможно, и ошибаюсь. Узнаем ближе к окончанию. Как вы думайте могут ли устоять газоны? Примерно 80 процентов людей идут с очень большим позитивом, и примерно 20 процентов, которым хочется отодрать мох от фотозоны с машиной, расчленить муравьев и заскочить в цветник для селфи. Были сотни попыток посадить детей на деревянную лошадь сверху, искупаться в водоёме и прочее.»

К утру понедельника в саду на площади были испорчены газоны, сломаны детские аттракционы и бордюры, поэтому территорию пришлось закрыть на техобслуживание. Пускать посетителей на площадь вновь начали только после 16:00. Во время разговора с «ОГ» Юлия Сорокина не исключила вероятность того, что сад придётся ещё не раз временно закрывать для его восстановления, учитывая интерес горожан к объекту. Но когда в этом возникнет необходимость, сказать сложно. Так что кто-то может оказаться в той же ситуации, что и люди в этот понедельник: приехать, чтобы погулять по саду, и неизвестно, сколько ждать его открытия у ограждения.

Другой вопрос, как за два дня территорию сада могло посетить столько людей, если в разговоре с «ОГ» на прошлой неделе организаторы отмечали, что одновременно находиться на площади смогут не более 300 человек? Журналист «ОГ» побывала на «Атмосфере» в прошедшие выходные: людей действительно много и по ощущениям явно больше 300. Большинство из них гуляют по площади без масок, а пространство там не такое уж и большое – все проходят очень близко друг к другу. А в очередях в зоне фуд-корта и вовсе нет никакой социальной дистанции. При том, что с конца июля в Свердловской области ежедневно фиксируют более 500 новых случаев заражения коронавирусом. Получаются какие-то двойные стандарты: крестный ход на Царские дни запретили, на играх «Урала» на «Екатеринбург Арене» могут присутствовать не более 500 человек, хотя там открытое пространство явно больше, чем площадь 1905 года, а фестиваль на тесной площади – пожалуйста.

Однако, по словам директора «Атмосферы», никаких нарушений нет: сначала они устанавливали ограничение в 300 человек, одновременно находящихся на территории сада, но потом им разрешили увеличить это число до 500 в соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Это решение, напомним, свердловский Роспотребнадзор принял ещё в середине июля на основании нового постановления №18 главного государственного санитарного врача России, где утверждены критерии проведения массовых мероприятий.

– Когда разрабатывалась программа фестиваля и все документы по нему, было установлено, что на входе и выходе на территории сада будет стоять охрана, которая станет с помощью специальных устройств считать количество зашедших и вышедших людей. Чтобы на площади одновременно не находилось более 500 человек, – прокомментировала «Облгазете» начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Но, по большому счёту, это мероприятие не является массовым.

Да, охрана на входе в сад на площади есть, и она не даёт выйти через ту же арку, где заходят люди. Так что, возможно, учёт посетителей на территории фестиваля ведётся исправно, хотя посещение сада 29 тысячами людей за два дня в таком случае кажется фантастическим. Однако это не отменяет того, что основная часть людей прогуливается на «Атмосфере» без защитных масок в разгар пандемии.

– Массовое мероприятие в условиях неблагополучной эпидемической обстановки – это такое мероприятие, которое способно негативно повлиять на дальнейшее распространение инфекции, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Поэтому мы считаем, что фестиваль «Атмосфера» является массовым мероприятием. На территории Свердловской области действует масочный режим в общественных местах, поэтому все посетители фестиваля на площади 1905 года обязаны носить защитные маски. Соблюдение масочного режима должны контролировать сотрудники полиции.

По идее, нарушение масочного режима и несоблюдение установленных требований по препятствованию распространения коронавируса влечёт за собой наказание. Однако на деле штрафов за это сейчас практически не выносят. Обратят ли внимание на ситуацию на «Атмосфере», покажет время.

Садовникам пришлось экстренно исправлять последствия наплыва посетителей в саду на площади 1905 года. Фото: Галина Соловьёва