Сад на площади 1905 года не вынес потока посетителей. А может ли их там столько быть?

В понедельник саду, открывшемуся в минувшую субботу на площади 1905 года в рамках III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» (см. «ОГ» №147 от 13.08.2021), срочно потребовалось временно приостановить работу. Как заявили организаторы фестиваля, за минувшие выходные площадь посетили 29 тысяч человек, не все из которых с уважением отнеслись к труду дизайнеров в общественном пространстве. Но допустимо ли там такое число людей?
«Проходимость просто огромная, что для мегаполиса и центральной площади, наверное, норма, но она почти в два раза превышает общую проходимость фестиваля прошлых лет за все дни, – написала директор и организатор евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» Юлия Сорокина на своей странице в Фейсбуке. – Сейчас я прогнозирую общую проходимость в 100 тысяч человек, но, возможно, и ошибаюсь. Узнаем ближе к окончанию. Как вы думайте могут ли устоять газоны? Примерно 80 процентов людей идут с очень большим позитивом, и примерно 20 процентов, которым хочется отодрать мох от фотозоны с машиной, расчленить муравьев и заскочить в цветник для селфи. Были сотни попыток посадить детей на деревянную лошадь сверху, искупаться в водоёме и прочее.»
К утру понедельника в саду на площади были испорчены газоны, сломаны детские аттракционы и бордюры, поэтому территорию пришлось закрыть на техобслуживание. Пускать посетителей на площадь вновь начали только после 16:00. Во время разговора с «ОГ» Юлия Сорокина не исключила вероятность того, что сад придётся ещё не раз временно закрывать для его восстановления, учитывая интерес горожан к объекту. Но когда в этом возникнет необходимость, сказать сложно. Так что кто-то может оказаться в той же ситуации, что и люди в этот понедельник: приехать, чтобы погулять по саду, и неизвестно, сколько ждать его открытия у ограждения.
Другой вопрос, как за два дня территорию сада могло посетить столько людей, если в разговоре с «ОГ» на прошлой неделе организаторы отмечали, что одновременно находиться на площади смогут не более 300 человек? Журналист «ОГ» побывала на «Атмосфере» в прошедшие выходные: людей действительно много и по ощущениям явно больше 300. Большинство из них гуляют по площади без масок, а пространство там не такое уж и большое – все проходят очень близко друг к другу. А в очередях в зоне фуд-корта и вовсе нет никакой социальной дистанции. При том, что с конца июля в Свердловской области ежедневно фиксируют более 500 новых случаев заражения коронавирусом. Получаются какие-то двойные стандарты: крестный ход на Царские дни запретили, на играх «Урала» на «Екатеринбург Арене» могут присутствовать не более 500 человек, хотя там открытое пространство явно больше, чем площадь 1905 года, а фестиваль на тесной площади – пожалуйста.
Однако, по словам директора «Атмосферы», никаких нарушений нет: сначала они устанавливали ограничение в 300 человек, одновременно находящихся на территории сада, но потом им разрешили увеличить это число до 500 в соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Это решение, напомним, свердловский Роспотребнадзор принял ещё в середине июля на основании нового постановления №18 главного государственного санитарного врача России, где утверждены критерии проведения массовых мероприятий.
– Когда разрабатывалась программа фестиваля и все документы по нему, было установлено, что на входе и выходе на территории сада будет стоять охрана, которая станет с помощью специальных устройств считать количество зашедших и вышедших людей. Чтобы на площади одновременно не находилось более 500 человек, – прокомментировала «Облгазете» начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Но, по большому счёту, это мероприятие не является массовым.
Да, охрана на входе в сад на площади есть, и она не даёт выйти через ту же арку, где заходят люди. Так что, возможно, учёт посетителей на территории фестиваля ведётся исправно, хотя посещение сада 29 тысячами людей за два дня в таком случае кажется фантастическим. Однако это не отменяет того, что основная часть людей прогуливается на «Атмосфере» без защитных масок в разгар пандемии.
– Массовое мероприятие в условиях неблагополучной эпидемической обстановки – это такое мероприятие, которое способно негативно повлиять на дальнейшее распространение инфекции, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Поэтому мы считаем, что фестиваль «Атмосфера» является массовым мероприятием. На территории Свердловской области действует масочный режим в общественных местах, поэтому все посетители фестиваля на площади 1905 года обязаны носить защитные маски. Соблюдение масочного режима должны контролировать сотрудники полиции.
По идее, нарушение масочного режима и несоблюдение установленных требований по препятствованию распространения коронавируса влечёт за собой наказание. Однако на деле штрафов за это сейчас практически не выносят. Обратят ли внимание на ситуацию на «Атмосфере», покажет время.
- Опубликовано в №150 от 18.08.2021 под заголовком «На крестный ход и футбол нельзя, а на «Атмосферу» – можно?»