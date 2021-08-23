Когда отремонтируют дорогу в посёлке Первомайский?

Трещины и трава на дорогах – привычная картина не только для сельских жителей, но и для людей, проживающих на городских окраинах Фото: Из личного архива Александра Автаева

В начале августа в «Облгазете» вышел материал о строительстве дорог в Свердловской области, в котором говорилось, что в этом году 14 муниципалитетов региона реализуют масштабные проекты по строительству и капремонту дорог (см. №141 от 05.08.2021). После этого в редакцию обратился читатель нашей газеты Александр Автаевс вопросом, коснётся ли это дороги в посёлке Первомайском Каменского городского округа.

– Большинство дорог и тротуаров в Первомайском пришли в упадок и за последние 30 лет ни разу не ремонтировались, – говорит Александр Автаев. – К нефтебазе и элеватору ведут грунтовые дороги, да и те совсем раскрошились. В местах, где меняли трубы, развороченный асфальт никто не спешит даже залатать. Ездить на машине достаточно трудно из-за больших ям и колдобин. Хотелось бы узнать, планируют ли решать эту проблему, и к кому из властей можно обратиться с ней.

По словам Александра Автаева, максимум, что делали с дорогами в посёлке Первомайском – ямочный ремонт, когда на улице 40 лет Победы залатали совсем большие пробоины. Но в целом проблему это не решило.

Как рассказал журналисту «Облгазеты» глава Каменского района Сергей Белоусов, в Первомайском хорошо асфальтирована основная дорога, которая ведёт к посёлку и проходит через него. Но остальные улицы действительно просто посыпаны щебёнкой.

– На территории всего Каменского городского округа ежегодно ремонтируют дороги, – отмечает Сергей Белоусов. – Конечно, и нам хочется, чтобы везде был асфальт, но мы исходим из бюджета. В первую очередь мы строим школьные маршруты, по которым дети добираются до образовательного учреждения. И только когда все эти маршруты будут существовать в асфальтовом исполнении, мы сможем перейти к реализации дальнейшего ремонта дорог муниципалитета. Пока на 2021 и 2022 годы такие работы в посёлке Первомайском у нас не запланированы.

Сергей Белоусов отметил, что граждане, которых волнует эта проблема, могут написать заявление на имя главы сельской администрации или главы района, чтобы власти решили, что можно сделать в данной ситуации.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».​

Большинство дорог в Первомайском просто посыпаны щебёнкой Фото: Из личного архива Александра Автаева

Опубликовано в №154 от 24.08.2021