Екатеринбуржцам предлагают выбрать концепцию реконструкции Литературного квартала

Литературный квартал в Екатеринбурге хотят реконструировать к 300-летию города. Фото: Владимир Мартьянов

Литературный квартал в Екатеринбурге хотят реконструировать к 300-летию города. Как будет выглядеть обновлённый парк - выберут горожане.

Мэрия Екатеринбурга разместила на сайте четыре концепции обновления Литературного квартала. Проголосовать за один из них можно до 30 августа. Начальник управления культуры администрации Илья Марков во время брифинга рассказал, что они очень ждут обратной связи.

"Что важно, хотелось бы не только получить голос, но и развёрнутое мнение о том, что именно понравилось, а что нет", – рассказал Илья Марков.

Он пояснил, что функционально Литературный квартал менять не будут - он по-прежнему останется парком и музейным комплексом. Главная цель - сделать его более функциональным.

Благодаря комментариям от жителей, может сложиться так, что концепции объединят и разработают единую идею развития.

Бюро "S&P Ландшафтная архитектура" предлагает разместить в квартале мультимедийный центр для любителей книг. Согласно их идее, в парке появятся площадь Конька-Горбунка, сады, кафе, информационный центр, амфитеатр Интересных Историй, Вишнёвый сад, бульвар Букинистов, антикварный рынок, сухой фонтан и летняя сцена. Весь Литературный квартал, согласно идее, будет объединён архитектурным элементом - перголой сюжетной линией.

Агентство ﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Гордеев-Демидов" в своей концепции развития Литературного квартала основывались на принципе минимального внедрения и максимального сохранения. Воспользовавшись особенностями рельефа, они предлагают создать подземное сооружение, которое не скажется на историческом облике квартала и выполнит функцию современного многофункционального центра. В таком пространстве появится мультимедийный выставочный зал, библиотека с фонарями верхнего света, книжный магазин с букинистическим отделом, литературное кафе, лекционный зал и пространство для мероприятий.

Концепция, которую представило бюро "Плотинка", более практична. Авторы исследовали территорию, продумали течение пешеходных потоков и транспорта, проанализировали контекст, в котором живёт парк и продумали доступность парка для людей с ограниченными возможностями. Они чётко разделили территорию на зоны: площадь у Камерного театра, задний дворик, эстраду, кабинеты, гостиную, открытое фойе, парадный вход, иммерсивный театр, главную прогулочную аллею, лес, входную группу и веранду. Также они предложили корпоративный стиль оформления парка. Ключевая мысль концепции - сохранить атмосферу XIX века и оживить её. По их задумке, она должна стать более ощутимой.

"Брусника" предложила сделать "Открытый сад". По их задумке, в парке появятся театральная площадь, чайный дворик, тенистый сад, центральный променад, площадь поэзии, арт-пространство, почтовый дворик, плодовый сад, летний театр и ярмарочная улица. Предлагается также создать сервис, с помощью которого можно будет забронировать пространство для любых мероприятий: шахматного турнира, чтения, пленэра, просмотра фильмов и других. По словам авторов, идея "Открытого сада" основана на бережном отношении к истории места и сопричастности горожан к развитию квартала.

Подробное описание и презентации проектов можно изучить на сайте мэрии под голосованием.

Фото: проект "S&P Ландшафтная архитектура"

Фото: проект ﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Гордеев-Демидов"

Фото: проект архитектурного бюро "Плотинка"