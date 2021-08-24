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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 августа 2021, 19:52

Свердловские муниципалитеты получат в 2022 году 1,6 миллиарда на формирование современной городской среды

Благоустроенный двор

В следующем году субсидии на формирование современной городской среды получат 34 муниципалитета. Фото: Галина Соловьёва.

На формирование современной городской среды в Свердловской области в 2022 году региональные власти распределили субсидии муниципалитетам на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области.

Согласно постановлению 512-ПП, опубликованному на портале правовой информации региона, в следующем году такие субсидии получат 34 муниципалитета. Больше всего направят Екатеринбургу и Нижнему Тагилу - 360 млн и 205,9 млн рублей соответственно.

Общая сумма субсидий на реализацию нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году в Свердловской области составит 1 млрд 646 млн 361 тыс. рублей.

Фото: портал правовой информации Свердловской области.

Этим же документом утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в 2021 году на оплату части расходов бюджетов, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по замене лифтов в многоквартирниках за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Екатеринбург получит 25 млн 159 тыс. рублей, а Нижний Тагил - 7 млн 179 тыс. рублей.

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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