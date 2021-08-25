Из аварийного жилья смогут переехать ещё 21,5 тысячи свердловчан

В Свердловской области насчитывается 3,7 тысячи аварийных домов. Большая часть из них была построена в 1946–1970 годах, но есть и более старые дома. Фото: сайт Реформа ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья. Она предполагает переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2021 года.

Это заявление глава государства сделал 24 августа на съезде одной из парламентских партий.

По словам президента, в стране насчитывается более 11 млн квадратных метров жилья, которое подпадает под условия новой программы. На первоначальном этапе на расселение его жильцов планируется выделить 45 млрд рублей из федерального бюджета, говорится на сайте Кремля.

В какие сроки программа будет реализована в Свердловской области и скольких человек она коснётся, точно можно будет сказать только после принятия окончательного решения на федеральном уровне, рассказали «Облгазете» в департаменте информполитики региона.

По данным сайта Реформа ЖКХ, сейчас на Среднем Урале насчитывается более 42 тысяч жильцов аварийных домов. Из них 20,5 тысячи человек будет переселено в рамках программы, реализуемой с 2019 по 2025 год в отношении жилья, признанного аварийным на начало 2017 года. Следовательно, новая программа может коснуться ещё 21,5 тысячи уральцев.

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