Тугулымский ГО получит 3,4 миллиона рублей на ремонт моста через Пышму

Средства выделят из резервного фонда областного правительства. Фото: Владимир Мартьянов

Из резервного фонда правительства Свердловской области на ремонт моста через Пышму возле села Яр в Тугулымском городском округе выделят 3,4 миллиона рублей. Соответствующее поручение дал глава Среднего Урала.

Аварийный мост является связующим звеном на участке дороги между селом и ближайшим крупным посёлком Юшала. Именно по этой дороге на помощь к селянам могут приехать медики или пожарные, рассказал глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов. Кроме того, у жителей Яра на противоположном берегу реки находятся покосы и места выпаса скота. Чтобы добраться до «большой земли» без моста, местным жителям приходится делать крюк в 60 километров.

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, деревянный затопляемый во время весеннего половодья мост возле села был построен в 2006 году. За 15 лет эксплуатации сооружение пришло в аварийное состояние. Администрация городского округа была вынуждена пойти на частичный демонтаж моста.

По словам замглавы администрации Тугулымского ГО Сергея Уткина, часть средств на ремонт моста предусмотрена в бюджете муниципалитета. Чиновники уточняют проектно-сметную документацию, ведут подготовку к объявлению торгов. Благодаря поступлению средств из областной казны, мост планируется восстановить до конца года.

Ширина моста через Пышму в Тугулымском ГО вблизи села Яр составит 6 метров, длина - 45 метров, грузоподъёмность для прохода пожарной машины - 20 тонн. Предусмотрены место для движения пешеходов и перила, которые будут складываться на период паводка.

Напомним, Николай Черепанов стал главой Тугулымского городского округа 17 марта 2021 года. На апрельской встрече с губернатором Свердловской области он заявил, что в числе задач первостепенной важности в муниципалитете – решение вопросов в сфере ЖКХ, а также комплексный подход к развитию сельских территорий, в том числе газификация, дорожное строительство и другие направлениях работы.