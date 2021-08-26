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Общество / Благоустройство и ЖКХ
26 августа 2021, 19:19

Пять свердловских городов получат 350 миллионов на благоустройство территорий

Проект благоустройства

Так благоустроят "Коммунку" в Полевском. Фото: скрин из Instagram министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Пять городов Свердловской области вошли в число победителей V Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях – 2022. Федеральные гранты на улучшение территорий получат Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск.

Краснотурьинск получит 80 млн рублей на продолжение реконструкции акватории реки Турья. Планируется создать единую набережную с пешеходным променадом, детскими и спортивными площадками, а также зонами для тихого отдыха.

В Полевском благоустроят улицу Коммунистическую, которую жители называют "Коммунка". На этот проект также выделят грант в 80 млн рублей. В основе благоустройства - идея восстановления исторического каркаса северной части города.

Невьянск получит чуть меньше - 70 млн рублей. Здесь благоустроят набережную. Проект получил название "Калейдоскоп времени".

В Лесном на те же 70 млн рублей облагородят пустырь в новом жилом микрорайоне №5. Здесь организуют транзитные и прогулочные пути, функциональные зоны и востребованную у жителей уличную инфраструктуру – спортивные и игровые площадки, а также места для спокойного отдыха. Главным акцентом парка станет многофункциональный навес и площадь с амфитеатром.

В Верхней Туре за 50 млн продолжат приводить в порядок городскую набережную. В 2019 году муниципалитет уже получал грант в 30 млн рублей на её развитие. Сейчас планируют увеличить протяжённость набережной от центральной площади до улицы Молодцова, с оборудованием пешеходной и пляжной зоны, озеленением и освещением, интерактивной навигацией и даже экоостровами из местных растений для очищения пруда

Всего в конкурсе приняли участие 73 субъекта РФ. Они подали 307 заявок. Свердловская область отправила 10 из них.

Областная газета Свердловской области

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