В Екатеринбурге утвердили проект благоустройства сквера на Опалихинской

Жители района попросили перенести скейт-площадку в другое место, чтобы не вырубать яблони. Фото: Галина Соловьёва

Рабочая группа по благоустройству сквера на Опалихинской в Екатеринбурге утвердила скорректированную версию проекта. При его составлении учитывались пожелания горожан.

По просьбе жителей микрорайона Заречный, в проекте частично изменили трассировку пешеходных маршрутов и велодорожек, сократили количество детских площадок, а покрытие плиткой заменили на асфальт, увеличили количество уличных фонарей. Также документально зафиксирована необходимость сноса двух тополей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Новую редакцию проекта одобрило подавляющее большинство.

Сейчас в западной части сквере завершаются строительно-монтажные работы. Рабочие обустраивают тротуары, бортики и газоны. Кабели освещения специалисты протягивают в непосредственной близости от деревьев вручную, чтобы не повредить корневую систему. В зоне отдыха будет посажено 146 деревьев и 707 кустарников. Завершить благоустройство планируют в ноябре текущего года.

Напомним, в сквере 30 лет не проводились работы по благоустройству. 2 июня вокруг него внезапно появился забор. Это возмутило жителей Заречного микрорайона, они предложили местным властям сначала обсудить перемены на территории. По итогам первой встречи с председателем комитета благоустройства администрации Тамарой Благодатковой было принято решение о создании рабочей группы по благоустройству парка, в которую вошли горожане. К осуждению проекта они приступили уже в середине июня.