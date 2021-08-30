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30 августа 2021, 13:24

В Екатеринбурге продлили голосование за концепцию развития Литературного квартала

Табличка Пролетарская 10

Литературный квартал находится в границах улиц Пролетарская - Первомайская - Царская - Сквер "ЮНЕСКО". Фото: Владимир Мартьянов

Администрация Екатеринбурга продлила голосование по выбору лучшей концепции развития Литературного квартала. Свой голос можно отдать ещё в течение одной недели.

Голосование продлили до 6 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Оно проходит на сайте администрации города.

После подведения итогов пройдёт презентация концепций. К концу этого года планируется разработать техническое задание и составить проектно-сметную документацию. К реализации проекта планируют приступить в 2022 году. Обновлённый квартал должен стать ещё одним подарком к 300-летию города.

Напомним, на выбор представлены четыре концепции. Подробнее о каждой из них можно прочитать здесь, также полные презентации проектов представлены на сайте мэрии под голосованием.

Областная газета Свердловской области

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