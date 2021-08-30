Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 августа 2021, 19:08

В Богдановическом городском округе заработала водоочистная станция для села Ильинское

Водоочистная станция

Водоочистная станция обслуживает всё село. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Богдановичском городском округе ввели в эксплуатацию блочно-модульную станцию водоочистки. Благодаря ей качественную питьевую воду получили все жилые дома и социальные учреждения села Ильинское.

Её построили за счёт местного бюджета с привлечением внебюджетных средств. При возведении водоочистной станции применялись технологии и материалы местного завода.

"Очистные сооружения полностью автоматизированы и оснащены системой удалённого мониторинга. А применяемые на них технологии уже сегодня позволяют существенно сократить объёмы технологических стоков, отказаться от дорогостоящих реагентов и гарантировать людям качественную питьевую воду", – цитирует замминистра энергетики и ЖКХ Алексея Рубцова департамент информполитики Свердловской области.

В селе Ильинское проживает около 1000 человек. В следующем году аналогичные станции водоочистки появятся в ещё двух сёлах Богдановичского городского округа: Чернокоровское и Гарашкинское.

Напомним, на Урале обмелели реки на 50-70%. Из-за этого главное водохранилище Екатеринбурга столкнулось с нехваткой воды. Чтобы избавиться от дефицита, будет организована перекачка воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. На эти цели понадобится 278 миллионов рублей.

Читайте также:

Вонь от неочищенных сточных вод на Химмаше снизилась на 98%.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.08.2021, 20:19 / Общество
В Екатеринбурге утром сотрудники ГИБДД остановили почти полсотни нарушителей
30.08.2021, 19:37 / Общество
48 педагогов Свердловской области получат по миллиону за победу в конкурсе "Земский учитель"
30.08.2021, 19:08 / Общество
В Богдановическом городском округе заработала водоочистная станция для села Ильинское
30.08.2021, 18:33 / Общество
Свердловчане завоевали 24 медали на чемпионате «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia
30.08.2021, 18:13 / Общество
В Екатеринбурге построят Музей оружия по проекту британского архитектурного бюро