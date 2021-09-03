В центре Кировграда на месте старых бараков открылся новый сквер

В сквере расположился скейт-парк для школьников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В самом центре Кировграда, на пересечении улиц Свердлова и Февральской, открылся многофункциональный сквер. Он получил название Школьный благодаря соседству с СОШ №2.

Идею разбить сквер на месте полуразрушенных бараков в 2019 году поддержали горожане. Данная общественная территория стала продолжением комплексного развития центральной части города. Рядом расположены парк Победы, музей военной техники, новая общеобразовательная школа на 1 200 мест и Центр детского творчества, стадион с бассейном и храм.

Важным является и то, что именно здесь сосредоточен наиболее интенсивный пешеходный трафик. Потому возможность провести в сквере время появилась у большинства горожан.

На месте заброшенных строений сейчас появились газоны и пешеходные дорожки, красивое освещение, урны, малые архитектурные формы, качели-скамейки, а также укрытые навесами трибуны амфитеатра. Визитной карточкой парка могут стать «домашние тапочки», отлитые из бронзы. Они установлены у входа в парк на каменной плите, которая украшена золотой надписью «Будьте как дома». На одной из лужаек сквера поселилось целое семейство бронзовых ёжиков, которое понравилось многим ребятишкам. Скульптуры символизируют близость города к горе Ежовой. Но самым долгожданным для многих школьников стал стал оборудованный разноуровневыми горками скейт-парк.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Реализация всего проекта обошлась почти в 43 миллиона рублей, из которых около 20,5 миллиона взял на себя региональный бюджет. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в планах на следующий год у горожан и местных властей – благоустройство пруда и сосновой рощи на углу улиц Достоевского и Кировградской.

Как писала «Областная газета», ранее сообщалось, что благоустройство Школьного сквера в Кировграде завершат только к октябрю. Благоустройство проводилось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».