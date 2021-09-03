Россияне смогут подать заявки на подключение к газу через портал Госуслуг

Заявка о подключении газа, поданная через Госуслуги, будет автоматически направляться единому оператору. Фото: Алексей Кунилов.

Россияне, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, смогут подать заявление на подключение к сетям газоснабжения в электронном формате через портал Госуслуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новым документом глава кабмина включил в перечень услуг, сведения о которых появляются на портале Госуслуг, возможность оставить электронную заявку на подключение газа. С помощью этого перечня государственные и муниципальные учреждения могут оперативно отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане.

Как сообщается на сайте кабмина, заявка, поданная через Госуслуги, будет автоматически направляться единому оператору, который отвечает за процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Напомним, провести ускоренную газификацию населения до 2023 года поручил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Он заявил, что доведение газа до границ участков должно быть сделано за счёт оператора, а не потребителя.

Читайте также:

Кто и сколько заплатит за "бесплатную газификацию"?

В Свердловской области по программе социальной газификации подключат 220 тысяч домов.

В Свердловской области определили регоператора газоснабжения.