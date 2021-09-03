Стало известно, куда пересадили деревья с площади 1905 года в Екатеринбурге

Всего организаторы фестиваля "Атмосфера" подарили городу 12 деревьев и 621 единицу цветущих кустарников и многолетних цветочных растений. Фото: Галина Соловьёва.

На прошлой неделе, 29 августа, в Екатеринбурге завершился фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Часть зелёных насаждений, которые украшали площадь 1905 года, станет частью благоустройства уральской столицы. Первые деревья уже высадили на улицах и в скверах города.

Так, на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева появилось четыре сливолистных боярышника. Ещё два боярышника Арнольда (Зонт) стали украшением площадки перед киноконцертным залом "Космос".

В пятницу, 3 сентября, у ККТ "Космос" также посадили три яблони сорта "Скарлетт" и один клён остролистный "Роял Рэд". Кроме того, в Историческом сквере Екатеринбурга высадили две крупномерные ивы сорта "белая Тристис".

Остальные растения специалисты МБУ "Зеленстрой" высадят в течение осени при формировании цветников.

Как сообщает пресс-служба администрации мэрии Екатеринбурга, всего организаторы фестиваля "Атмосфера" подарили городу 12 деревьев и 621 единицу цветущих кустарников и многолетних цветочных растений.

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