В Ирбитском районе газифицировали 56 домов и сельхозпредприятие

За 10 лет в Ирбитском районе было газифицировано более 1100 домов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В деревне Шарапова Ирбитского района Свердловской области сегодня, 4 сентября, был запущен в эксплуатацию распределительный газопровод. Доступ к газу получили жители 56 домов, а также три объекта крупнейшего на территории района сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский».

Жители могут воспользоваться социальными гарантиями по компенсации расходов на приобретение и установку газового оборудования, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. Размер поддержки на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей.

На помощь могут рассчитывать только малообеспеченные граждане, многодетные семьи и пенсионеры. С 1 января 2018 года направлять средства на техническое присоединение своих домовладений к газовым сетям могут и семьи, получившие областной материнский капитал. Этим воспользовались 43 семьи. В целом же льготы на подведение газа к своим домам в нынешнем году уже получили более 900 свердловчан.

Стоит отметить, что за 10 лет в Ирбитском районе было газифицировано более 1100 домов. Существует техническая возможность подключить еще более 3,5 тысячи.

Как писала «Областная газета», накануне, 3 сентября, стало известно, что у россиян, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, появилась возможность подать заявление на подключение к сетям газоснабжения в электронном формате через портал Госуслуг.

Напомним, провести ускоренную газификацию населения до 2023 года поручил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Он заявил, что доведение газа до границ участков должно быть сделано за счёт оператора, а не потребителя.

Читайте также:

Кто и сколько заплатит за "бесплатную газификацию"?

В Свердловской области по программе социальной газификации подключат 220 тысяч домов.

В Свердловской области определили регоператора газоснабжения.