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Общество / Благоустройство и ЖКХ
5 сентября 2021, 11:18

В Ирбите за три года отреставрируют жилые дома-памятники

Дома в Ирбите

В Ирбите много зданий с историей. Фото: Павел Ворожцов

В Ирбите займутся реставрацией жилых домов-памятников. Власти региона дали поручение привести в порядок здания в течение трёх лет.

За последние годы в Ирбите отремонтировали восемь таких зданий, в которых живут люди. На очереди - ещё 15, сообщает департамент информполитиики Свердловской области. Всего на территории Ирбита находится 86 объектов культурного наследия, в том числе жилые многоквартирные дома.

Губернатор Свердловской области поручил создать специальную рабочую группу, которая подготовит проект закона в сфере сохранения культурного наследия. Первое, что планируется сделать, это разрешить капитальный ремонт в домах-памятниках за счёт внебюджетных средств.

Также власти региона собираются вынести на федеральный уровень инициативу по разрешению сноса и обязательному воссозданию памятников в том случае, если они несут угрозу жизни и здоровью живущих в них людей.

Напомним, "Областная газета" рассказывала о том, как продвигается благоустройство в Ирбите.

Областная газета Свердловской области

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