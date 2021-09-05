На ремонт теплосетей в Кировграде дополнительно направят 51 миллион рублей

Сейчас в городе ремонтируют магистральную теплосеть. Фото: Павел Ворожцов

В Кировграде ремонтируют теплосети. На эти цели дополнительно выделили 51 миллион рублей.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Такое решение приняли власти региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Вместо ежегодных локальных ремонтов, в городе заменят два самых аварийных участка магистрали. Это позволит обеспечить бесперебойным теплом жителей более 50 многоквартирных домов в районе улиц Кировградской и Дзержинского.

За прошлый отопительный сезон в городе произошло более 60 технологических нарушений в теплосетях. 29 из них устраняли свыше суток. Из-за аварии, которая произошла 12 декабря 2020 года в городе на двое суток был введён режим ЧС. Тогда тепло отсутствовало в девяти жилых многоквартирных домах и в одном детском саду. Сейчас в городе идёт капитальный ремонт магистрального трубопровода.