В центре Екатеринбурга раскопали часть векового трубопровода

Трубу нашли во время ремонта. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

В Екатеринбурге рабочие нашли часть трубопровода, сделанного из лиственницы. Находка соответствует периоду строительства первых городских сетей водоснабжения.

Отлично сохранившуюся канализационную трубу из лиственницы длиной около 2 м нашли на прошлой неделе на перекрёстке переулка Красного и улицы Челюскинцев во время ремонта сетей водоотведения, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

Её возраст составляет примерно 95-100 лет, монтаж производился во время застройки района возле Управления Свердловской железной дороги. Строительство и запуск системы водоснабжения и канализации в Екатеринбурге начались в 1920-х, а в 1925 году - запустили первый водопровод в городе.

"Не сегодняшний день сетей водоотведения из лиственницы почти не осталось. Это очень редкая находка, частичка истории города. Последний раз мы находили трубопроводы из лиственницы около двух лет назад в районе старого ВИЗа", - цитирует начальника службы водоотведения МУП "Водоканал" Александра Суховершина пресс-служба компании.

Сейчас трубу передали в компанию, и она вошла в фонд исторических экспонатов предприятия.

Напомним, в середине августа в Екатеринбурге во время замены трубопровода обнаружили бункер 30-х годов прошлого века на Малышева, 21. Ранее он использовался для хранения угля, которым отапливали дома.