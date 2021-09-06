В Екатеринбурге жители определят внешний вид обновлённой улицы Вайнера

Первый проект сконцентрирован на освещении улицы, но остальные ключевые детали не проработаны. Фото: скрин документа проекта.

В Екатеринбурге объявили голосование за проект реконструкции улицы Вайнера. Именно жители города определят, как будет выглядеть главная пешеходная улица после ремонта.

Проголосовать можно на сайте мэрии Екатеринбурга. Там представлено четыре концепции. Свои варианты идей представили "МТ Электро", Уральский государственный архитектурный университет, "УралДорТехнологии" и проектное бюро "Архитек".

"Одна из концепций посвящена светодизайну, остальные концепции более комплексные – они охватывают и мощение, и озеленение, и малые архитектурные формы. Но все они, на наш взгляд, имеют некую незаконченность, поэтому нужно пройти общественные обсуждения", - рассказал на брифинге начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга – главный архитектор Андрей Молоков.

Он также добавил, что ни одна концепция не будет воплощена в чистом виде. При голосовании жители смогут пройти опрос и рассказать, что по их мнению лучше сделать на улице Вайнера. Итоговый вариант будут создавать, опираясь именно на ответы горожан.

К реконструкции планируют приступить не позднее весны 2022 года. Закончить благоустройство планируют уже в 2023 году.

"МТ Электро" сконцентрировались на световом дизайне, но не проработали озеленение, мощение и инфраструктуру для людей. Фото: скрин документа

УрГАХУ разработали концепцию в виде ленты времени. Гуляя по новой Вайнера, жители должны знакомиться с историей улицы. Фото: скрин документа

"УралДорТехнологии" предложили разместить скамейки и озеленённые участки на протяжении всего пути от просп. Ленина до ул.Малышева Фото: скрин документа