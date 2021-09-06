В Верхотурье открыли обновлённый тематический сквер на улице Малышева

В сквере установлены необычные лавочки, есть игровые и спортивные площадки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхотурье открыли обновлённый сквер на улице Малышева. Эта общественная территория, соединила в себе современность и историческое прошлое Духовной столицы Урала.

Сквер имеет условное разделение на две зоны. Одна из них – с каркасными композициями из фотографий революционной жизни отражает эпоху Гражданской войны и её роль в истории города. Другая посвящена Бабиновской дороге – главному почтовому тракту. Он, по мнению археологов, проходил в XVI веке через Верхотурье в Сибирь по улице, которая сейчас носит имя революционера Ивана Малышева.

Дорожки в парке вымостили имитирующей брусчатое покрытие плиткой. Здесь установлены стилизованные под караван повозок и саней скамейки, а также разноформатное освещение, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В другой части сквера разместили павильоны под кафе. Здесь оборудована детская площадка и многофункциональная спортивная зона с тренажёрами, имеются велодорожка, парковочные места для машин. Все инфраструктурные решения создают безбарьерную среду. Внимание уделили и зелёным насаждениям. Крупные деревья и кустарники отделяют парк от проезжей части, а внутреннее зонирование выполнено с помощью растений среднего размера.

Реализация проекта, общая стоимость которого превысила 70 миллионов рублей, осуществлялась за счёт консолидированного бюджета и во многом стала возможна благодаря победе города во Всероссийском конкурсе 2020 года на лучший проект благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В качестве награды за победу Верхотурье получило федеральный грант в размере 50 миллионов рублей.

Конкурс был учреждён в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году победу в конкурсе одержали ещё четыре свердловских города: Верхняя Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил.