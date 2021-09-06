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6 сентября 2021, 19:37

Минздрав Свердловской области определит сроки замены лифта в Дегтярской больнице до конца недели

Шахта лифта

Жительница Дегтярска обратилась к губернатору Свердловской области с просьбой помочь заменить лифт в местной городской больнице. Фото: Алексей Кунилов.

Жительница Дегтярска обратилась к губернатору Свердловской области с просьбой помочь заменить лифт в местной городской больнице. Глава региона взял этот вопрос под личный контроль.

"Я прошу министерство здравоохранения узнать, готов ли проект по замене, готова ли заявка. Если она не подготовлена, то прошу квалифицированно помочь с её подготовкой. Лифт обязательно поменяем в ближайшем будущем", - сказал губернатор.

Он отметил, что проследит за ситуацией лично. Также глава региона попросил свердловский минздрав до конца текущей неделе назвать сроки замены лифта в больнице и проинформировать о них жителей Дегтярска.

Областная газета Свердловской области

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