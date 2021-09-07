В Верхотурье вернулась Бабиновская дорога

Телеги снова отправляются по Бабиновской дороге Фото: Лариса Литовских

В Верхотурье реализовали уже второй проект-победитель всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году там торжественно открыли обновлённую Центральную площадь, а нынче благоустроили сквер на улице Малышева. Самобытным штрихом проекта стала стилизованная линия Бабиновской дороги.

Благодаря победам в конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в небольшой северный город приходят серьёзные инвестиции. Так, на реконструкцию Центральной площади федеральный грант составил 54 млн рублей и почти столько же добавила область. На преображение сквера на улице Малышева верхотурцы получили победные 50 млн рублей, общая стоимость работ составила 74 млн рублей. На открытии объекта жители убедились, что деньги были потрачены рачительно.

Проект сквера имени Малышева сочетает в себе две исторические темы. Во-первых, здесь читается отсылка к судьбоносной для нашей страны Бабиновской дороге. Она обеспечила ещё при царе Фёдоре Иоанновиче связь центральной России с Сибирью, а также подарила Верхотурью, где действовала таможня, полтора золотых века.

– По предположениям археологов, в XVI веке тракт проходил через Верхотурье именно по улице, которая сегодня носит имя известного большевика Ивана Малышева. Нынче Бабиновской дороге исполнилось 425 лет, – пояснила первый заместитель главы Верхотурья Лариса Литовских.

Дорогу-именинницу украсили мемориальной плитой из бронзы, вымостили брусчаткой, имитирующей старинное покрытие, и разместили на ней скамейки и цветники, стилизованные под караван гужевых повозок.

Другая часть сквера посвящена Гражданской войне. О ней рассказывает памятник уроженцу Верхотурья красному комиссару Ивану Малышеву, созданный скульптором Владимиром Егоровым в советские годы, и экспозиции с историческими фотографиями. А на другой стороне улицы мотивы прожитого уступают место будущему. С утра до вечера слышится детский гомон в игровом городке и на многофункциональной спортивной площадке.

Церемония открытия объекта превратилась в городской праздник, где люди чествовали меценатов, подпевали солистам ансамбля «Калинушка», водили хороводы и мастерили кукол-берегинь. Общее одобрение вызвали у собравшихся слова главы Верхотурья Алексея Лиханова о продолжении благоустроительных работ в городе.

– Следующий шаг – реконструкция территории перед Детской школой искусств, – заявил Алексей Лиханов. – Работы там уже идут. На них по программе «Создание комфортной городской среды» выделено 30 млн рублей.

Память о Бабиновской дороге хранят верхотурские музейщики Фото: Алексей Кунилов

Экспозиция, рассказывающая о Бабиновской дороге в Верхотурском музее-заповеднике Фото: Алексей Кунилов

Памятная плита в честь Бабиновской дороги подарена городу меценатами Фото: Администрация Верхотурского ГО

Путь от Соликамска до Верхотурья Фото: Верхотурский музей-заповедник