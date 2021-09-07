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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 сентября 2021, 13:17

В Нижнем Тагиле отопительный сезон начнётся с 15 сентября

Батарей, на ней плед и чашка

Чтобы в доме включили тепло, среднесуточная температура должна составлять +8 на протяжении пяти дней. Фото: Галина Соловьёва

Города Свердловской области готовятся запускать тепло в дома и социальные учреждения. В Нижнем Тагиле планируют начать отопительный сезон с 15 сентября.

Отопление в социальных учреждениях может появится раньше. Всё зависит от того, насколько холодно будет в самих помещениях, а также от среднесуточной температуры на улице. Она должна быть на отметке не выше +8°C на протяжении пяти дней. Об этом рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там также уточнили, что официальное постановление ещё не опубликовано, но оно уже готовится.

Напомним, энергетики столицы Урала уже готовы начать отопительный сезон, они ожидают соответствующего постановления главы Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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