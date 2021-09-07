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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 сентября 2021, 14:17

С начала года в Екатеринбурге ликвидировали 321 несанкционированную свалку

свалка

Работники ЕМУП «Спецавтобаза» вывезли с несанкционированных свалок в Екатеринбурге 12 308 кубометров мусора. ФОто: Галина Соловьёва

С начала года в Екатеринбурге специалисты МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» провели 810 обследований. В результате была обнаружена и ликвидирована 321 несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По действующей процедуре, получив сигнал, экологи выезжают на место и фиксируют факт незаконного складирования отходов. После этого они разыскивают собственника участка и выдают ему предписание в месячный срок ликвидировать свалку. Если же владелец не реагирует, региональный оператор вывозит ТКО за свой счёт, а позже взыскивает понесённые расходы.

В итоге из столицы Урала в нынешнем году силами работников ЕМУП «Спецавтобаза» было вывезено на специализированные полигоны для захоронения 12 308 кубометров мусора с таких незаконных свалок, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сообщить о несанкционированной свалке можно:

  • по телефону горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» 8 (800) 775-00-96 (звонок бесплатный по России);
  • написать сообщение в Viber или WhatsApp на номер 8 (912) 690-07-00;
  • воспользоваться кнопкой «Сообщи о свалке» на сайте.

    Отметим, что в 2020 году в различных районах уральской столицы было ликвидировано 152 свалки, которые появились по вине недобросовестных граждан и организаций.

    Напомним, что перед регионами России поставлена задача до 1 января 2023 года ликвидировать старые полигоны ТБО, которые, по сути, являются свалками. В Екатеринбурге на рекультивацию Широкореченской свалки планировалось потратить более 500 миллионов рублей.

    Как писала «Областная газета», в конце мая министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предложил продлить работу по ликвидации мусорных полигонов ещё на 2 года. Своё предложение он пояснил тем, что на другие, ещё «живые» полигоны будет высокая нагрузка, если пытаться завершить работы до 2023 года. Это приведёт к тому, что все наработки предыдущих лет будут потеряны, и это может привести к росту числа несанкционированных свалок, считает министр.

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