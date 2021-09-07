В Нижнем Тагиле за 2022 год новые лифты установят по 30 адресам

Новые лифты устанавливают за счёт собственников и субсидий. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле в следующем году обновят лифты в 30 жилых многоквартирных домах. В некоторых из них установят до 12 современных подъёмников.

Адреса отбирала специальная комиссия. В план на 2022 года она включила 121 лифт. Список составили из 23 одобренных заявок, которые прошли отбор в 2020 году, и 98 подъёмников, которые отобрали в 2021 году. Их установят за счёт субсидий и средств собственников. В домах будут обновлять от 1 до 12 лифтов.

В перечень попали дома под управлением ООО «УК ЖЭУ №1», ООО «Своя компания», ООО «УЖК СтройСервис», ООО «УК Красный Камень» и другие.

Некоторые заявки отклонили из-за того, что в голосовании за обновление лифта приняло недостаточное количество жильцов (59,95% вместо минимум 66,7%), также из-за выбора подрядной организации, в перечни услуг которой не числятся работы по монтажу подъёмников, и заявки тех домов, где лифт не эксплуатировался больше 25 лет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в 2021 году в Свердловской области установят 1122 лифта.

Фото: скрин с сайта администрации Нижнего Тагила