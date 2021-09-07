Жители двух районов Режа более 20 лет живут без горячей воды летом

Не всем режевцам, оставшимся без горячей воды, по карману установить в квартирах водонагреватели Фото: Алексей Кунилов

Отключение горячей воды каждое лето – привычная практика для российских городов в разных регионах, однако длится это обычно до двух недель. Жители же двух микрорайонов в Реже остаются без горячей воды на всё лето уже более 20 лет. И ситуация, как выяснилось, не изменится ещё как минимум три года.

– Каждый год в районах Гавань и Быстринский города отключают горячую воду вместе с окончанием отопительного сезона, – пожаловалась «ОГ» жительница Режа Ольга Васильева (фамилия изменена по просьбе читательницы. – Прим. ред.). – В других районах горячая вода есть круглый год, а мы чем хуже?

Эту информацию журналисту «ОГ» подтвердила и наша постоянная читательница жительница района Гавань Валентина Коробицина. По её словам, в районах, где отключают горячую воду, проживает несколько тысяч человек.

– Многие люди купили в квартиры водонагреватели, чтобы пользоваться ими всё лето, а старенькие бабушки, которые не могут себе этого позволить, используют тазики и кастрюли, – замечает собеседница.

Как сообщили в администрации Режевского городского округа в ответ на официальный запрос «ОГ», прекращение горячего водоснабжения в летние месяцы в микрорайонах Гавань и Быстринский происходит с 2000 года. В этот период проводят ремонтно-восстановительные работы в котельных №1 и №3, так как их оборудование сильно изношено. При этом, по словам исполняющего полномочия председателя Режевской думы Валентина Кураева, воду отключают и из-за финансовых проблем.

– Доходы от оплаты услуг населением не покрывают себестоимость горячего водоснабжения в этих городских районах, – поясняет Валентин Кураев. – В летний сезон котельные находятся в убытках, на это накладывается и ремонтный период. В других районах ситуация лучше, потому что они питаются от другой котельной, где установлено более современное оборудование и есть возможность перейти на подготовку теплоносителя на газотурбинной станции. Даже в летнее время они работают не в убыток.

Чтобы возобновить круглогодичную поставку горячей воды в районах, в апреле 2020 года администрация Режевского ГО заключила соглашение с Единой теплоснабжающей компанией города на строительство газотурбинной станции. Но, по словам Ольги Васильевой, работы по возведению новой котельной встали.

«Работы по строительству газотурбинной станции выполняются в плановом режиме. Модернизацию теплового комплекса микрорайонов Гавань и Быстринский с заменой тепловых сетей и теплопунктов планируется закончить к 2024 году», – ответили в администрации Режевского ГО.

Получается, ещё минимум три лета жителям двух районов Режа придётся проводить без горячей воды. При этом нарушены ли права жителей и можно ли получить компенсацию – вопрос открытый.

– Есть обязанность обеспечить горячей водой жителей, и если она не выполняется, то необходимо разбираться в каждой ситуации индивидуально, чтобы понять, есть ли нарушения: например, со стороны ресурсоснабжающей организации или управляющей компании, – комментирует юрист, адвокат Свердловской коллегии адвокатов Иван Кадочников.

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Опубликовано в №165 от 08.09.2021