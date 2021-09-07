Госэкспертиза одобрила проект моста через реку Исеть у парка Маяковского

Мост, который стоит сейчас, подразумевался, как временное строение. Фото: с сайта Управления государственной экспертизы Свердловской области

В Екатеринбурге готовятся обновить мост через реку Исеть у парка Маяковского. Госэкспертиза одобрила проект его реконструкции.

Проектную документацию и инженерные изыскания направило МКУ "Городское благоустройство". Положительное заключение специалистов Управления государственной экспертизы Свердловской области позволит администрации Екатеринбурга приступить к реконструкции пешеходного моста по улице Щорса, ведущий в ЦПКиО им. Маяковского, сообщает пресс-служба Управления государственной экспертизы Свердловской области.

Старый мост длиной 24 м и шириной 2 м был сооружён как временная конструкция. Новый объект будет шириной 4,5 м и длиной 230 м. Он будет состоять из 13 балочных пролётов и арочной части над рекой Исетью. Также на нём разместят широкую велодорожку, которая будет отделена от пешеходной части перилами и разделительной полосой.

Такая длина и ширина моста объясняется тем, что он заденет и береговую линию в районе парка Маяковского, которую тоже собираются благоустраивать. Уборка территории будет вестись специальной техникой, поэтому для её работы нужно место.

Согласно проекту, срок реконструкции составляет 22 месяца с момента начала работ. На этот период вход в ЦПКиО со стороны Щорса будет закрыт.

Напомним, накануне проход от входа в ЦПКиО Екатеринбурга со стороны Щорса закрыли на месяц. Сейчас к выходу можно пройти по аллее Кирова.