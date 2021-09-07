В Качканаре отопительный сезон стартует 13 сентября

Тепло в батареях пустят 13 сентября. Фото: Галина Соловьёва

Муниципалитеты Свердловской области заканчивают подготовку к отопительному сезону. В Качканаре тепло пустят в дома уже 13 сентября.

Тепло в батареях качканарцев появится уже на следующей неделе. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации Качканарского городского округа, подача тепла по южной ветке и в поселке Валериановск начнётся 13 сентября с 10.00. По северной - 14 сентября с 10.00.

В Качканарском городском округе работает горячая линия по вопросам отопления: 8 (34341) 6-88-00.

Напомним, в Нижнем Тагиле тоже готовятся включить отопление на следующей неделе. Тепло могут запустить 15 сентября. Энергетики столицы Урала также готовы начать отопительный сезон, они ожидают соответствующего постановления главы Екатеринбурга.