В 2022 году в Висимо-Уткинске благоустроят набережную с водопадом

В Свердловской области есть несколько водопадов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ещё один проект включили в программу благоустройства. В 2022 году в порядок приведут территорию набережной в Висимо-Уткинске.

Проект благоустройства набережной в посёлке Висимо-Уткинск соревновался с проектами входной группы «Демидовская пристань» в Усть-Утке и проекта «Чащинский дворик» в поселке Чащино, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

"Идея создания комфортной зоны отдыха и места для проведения культурно-массовых мероприятий в одном из старейших поселений Урала интересна, как с точки зрения благоустройства территории, так и развития туристической инфраструктуры Нижнего Тагила", - сказал заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Разработкой проекта занимались специалисты МБУ «Тагилгражданпроект». На благоустроенном участке возле местного водопада расположат фотозону, скамьи-качели, автопарковку, организуют пешеходные дорожки и сделают подсветку у водопада. Сейчас определяются источники финансирования.

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