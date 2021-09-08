С возвращением, вода!

Старые сети в колчеданской земле почти истлели. Фото: Павел Ворожцов

В селе Колчедан (Каменский ГО) – как мамай прошёл. Улицы перекопаны, у траншей снуют экскаваторы, суетятся рабочие… Вдоль обочин – ржавые куски чугунных труб и тут же смотанные в клубки, новые полиэтиленовые трубы – разной толщины и диаметра… Из домов высыпали ребятишки, бабульки в платочках – с удивлением смотрят, качают головами, перешёптываются… В Колчедане идёт масштабный капитальный ремонт сетей. Такой картины местные сельчане не видели много лет.

Подземная разруха

Каменские коммунальщики рассказывают: Колчедану необыкновенно повезло. В селе, где проживает 2,3 тысячи человек, нынче заменят 6,5 километра сетей холодного водоснабжения. Плюс проведут текущий ремонт систем отопления, включая котельную. Срок окончания работ – 11 октября. При этом в отопительный сезон (с 15 сентября) село войдёт вовремя (технологически это возможно).

– Трубы здесь лежали с 1980 годов, – говорит Руслан Гимазетдинов, заместитель директора МУП «Тепловодоснабжение Каменского ГО». – Из земли их достаём по кусочкам – все в трещинах, рассыпаются в руках. В процессе раскопок натыкаемся и на старые трубы канализации – железобетонные, их тоже придётся менять. В общем, под землёй – разруха полная, страшно представить, сколько было утечек воды с такими сетями…

Жителей села предупредили о ремонтах заранее, сообщает Руслан Раифович. Люди отреагировали по-разному: кто-то возмутился, что ходить теперь неудобно – всё раскопали, а кто-то искренне обрадовался переменам. Строителям приходится убеждать народ, что нужно потерпеть, если хотите жить с комфортом.

– Все понимают, что новые сети делать надо – это многолетняя проблема территории. Но все хотят, чтобы всё было сделано за один день. Но выполнить такой объём работ да за такой срок просто нереально, – сетует он.

«Мы намучились»

Взамен истлевших труб коммунальщики кладут новые – гибкие, полимерные, предназначенные специально для водоснабжения. Они надёжны, выдерживают гидравлические испытания и суровый уральский климат, легко промываются, не задерживают камень и шлак. Укладка новых труб идёт как на магистральных участках, так и на отводах к жилым домам. За работой пристально следят сельчане.

– Почти полгода без воды сидели, перебои были – мы намучились, – говорит жительница улицы Ленина Ирина Вощикова. – За водой на ключ ездили, к соседке ходили – у неё скважина своя. А надо ведь и постирать, и помыться, и огород полить… Сейчас надежда появилась, что вода у нас будет стабильно.

– Меня спасал зять – ездил на ключик за водой, – рассказывает соседка Валентина Юматова. - Без него не знаю, как бы я жила… А тут на днях подали воду – видно, уже по сделанному участку, я кран открыла – меня как даст напором! Чуть не упала – струя такой силы! Радость-то какая…

Вот так поворот…

Работники каменского МУПа рассказали нам любопытную деталь: вскрывая старые сети, они обнаружили несколько незаконных врезок к трубам. По всей видимости, нашлись «ушлые» жители, которые решили получать воду даром. Сейчас с «халявщиками» разбираются.

– И так всё износилось донельзя, так ещё из-за этих врезок дополнительная нагрузка на трубы была, – говорит Тарас Фимин, помощник инженера по капремонту наружных сетей каменского МУПа. – Отсюда и регулярные подтопления домов по весне, и бесконечные аварии… Мы прикинули: по 300 кубометров воды в день воровства было… Теперь этот номер уже не пройдёт. Не удивлюсь, если на нас ещё и жалобы пойдут.

Ремонт системы холодного водоснабжения идёт в Колчедане на областные деньги, выделенные из резервного фонда региона в июле этого года (см.«ОГ» №137 от 30.07.2021). Всего Каменский район получил 32 млн рублей. Также на эти средства сейчас выполняется капремонт сетей в сёлах Новоисетское, Маминское, Рыбниковское, Покровское, деревне Брод. Плюс из местного бюджета на восстановление коммунальной инфраструктуры выделено порядка 25 млн рублей. Общая протяжённость отремонтированных сетей в этом году превысит 30 километров.

Напомним, ранее «Облгазета» опубликовала целый цикл материалов об изношенных сетях в Каменском ГО. В том числе – открытое письмо губернатору Свердловской области с просьбой оказать помощь территории (см. «ОГ» №100 от 05.06.2021). А также рассказала о срыве коммунальной концессии (инвестор не выполнил своих обязательств перед властями округа), что серьёзно осложнило ситуацию. Только после этого стало известно, что областное правительство всё-таки поможет району средствами.

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Новые полимерные трубы монтируются быстро. Фото: Павел Ворожцов

Валентина Юматова вышла из дома к раскопкам. Фото: Павел Ворожцов

В траншеи укладываются новые кольца колодцев. Фото: Павел Ворожцов

Вот что достают из-под земли в процессе раскопок строители. Фото: Павел Ворожцов

Промывка системы на одной из сельских скважин. Фото: Павел Ворожцов

Коммунальщики демонтируют старые трубы – болгарка режет их легко. Фото: Павел Ворожцов

Местные жители не дремлют – следят за ходом работ. Фото: Павел Ворожцов

Идёт запуск оборудования на одной из скважин вблизи Колчедана. Фото: Павел Ворожцов