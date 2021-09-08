С 10 сентября отопительный сезон начнётся в Среднеуральске

Постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 в Среднеуральске подписал глава города. Фото: Оксана Жилина

В Среднеуральске тепло в жилые дома и соцобъекты начнут подавать с 10 сентября. Опубликовано соответствующее постановление администрации города.

"Начать отопительный сезон в городском округе Среднеуральскс 10 сентября 2021 года: - для объектов социального и культурного назначения (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, физкультуры и спорта); - для жилищного фонда городского округа по графику подключения к теплоснабжению", - говорится в документе.

Добавим, что в других свердловских муниципалитетах также готовятся начать новый отопительный сезон. Первоуральск стал одним из первых городов, в которых уже начали подавать тепло в соцобъекты. В Екатеринбурге отопительный сезон начнётся с середины сентября. В Нижнем Тагиле планируют стартовать также с 15 сентября, соответствующий документ готовится. В Качканаре тепло пустят в дома с 13 сентября.