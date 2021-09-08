За неделю до отопительного сезона в Каменске-Уральском продолжают перекладывать трубы

Коммунальщики обещали завершить ремонт до начала отопительного сезона. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Жители Каменска-Уральского опасаются, что коммунальщики не успеют завершить все ремонтные работы к началу отопительного сезона, который должен стартовать в городе на следующей неделе. В связи с этим первый замглавы по городскому хозяйству Каменска-Уральского Дмитрий Башарин вместе с руководителями управляющей компании «Теплокомплекс» осмотрел ремонтируемые участки теплотрасс.

В пресс-службе администрации города отметили, что все работы должны быть завершены к 15 сентября. На улице Белинского магистральные сети были уложены непосредственно в грунт без изоляции. Работы по их замене начались здесь ещё в июле. Новые трубы укладывают в бетонные лотки и закрывают их. Ремонтники должны завершить перекладку коммуникаций к концу недели.

На бульваре Парижской Коммуны тоже раскопка ― поперёк бульвара ― между многоквартирными домами. Здесь сети уложены в лотки, потому их износ меньше, но металлическая труба горячего водоснабжения подлежит замене на полиэтиленовую. пояснил директор УК «Теплокомплекс». Этот участок сетей используется только в зимний период, потому на запуске тепла в квартале его ремонт влияния не окажет, а к концу месяца работы будут завершены.

Замглавы города ознакомился с ходом ремонтных работ на квартальной сети вблизи домов №№ 25 и 27 на улице Алюминиевая. Работы находятся на завершающем этапе, однако возникли сложности. Хозяин магазина в доме №25 построил крыльцо прямо над коммунальными сетями. Ремонтникам пришлось постараться, чтобы заменить трубы, согласно технологии.

По словам Дмитрия Башарина, запуск тепла должен состояться в намеченные сроки, а каких-либо задержек из-за ремонтов быть не должно.

Как правило, отопительный сезон в Каменске-Уральском стартует в середине сентября. Соответствующее решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне восьми градусов на протяжении пяти дней.

Напомним, полгода назад Каменск-Уральский возглавил 45-летний Алексей Герасимов. В эксклюзивном интервью он рассказал «Областной газете» об успехах и болевых точках города, а также откровенно ответил на несколько личных вопросов.