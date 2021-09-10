Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся раньше - с 13 сентября

К центральному теплоснабжению в Нижнем Тагиле на сегодня подключены 2 556 домов. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал документ о начале отопительного сезона. Начать подачу тепла в дома тагильчан планировалось с 15 сентября, однако власти приняли решение приступить к отапливанию жилфонда с понедельника, 13 сентября.

В летний период ресурсоснабжающие предприятия проделали большую работу по подготовке к осенне-зимнему сезону. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, филиал АО "Регионгаз-Инвест", который обеспечивает теплом 880 многоквартирных и 434 частных дома, где проживают 126 тысяч жителей Нижнего Тагила, а также 276 соцобъектов.

"Только в центре города на улице Карла Маркса мы уложили полтора километра новых труб диаметром 325 мм. На эти цели из бюджета было выделено 21,5 млн рублей. Общие затраты превысили 25 млн рублей. Всего же этим летом нам удалось заменить 6,2 километра тепловых сетей", - заявил глава филиала АО "Регионгаз-Инвест" Сергей Козлов.

В свою очередь начальник управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила Павел Ивушкин отметил, что к центральному теплоснабжению в городе на сегодня подключены 2 556 домов.

Напомним, вчера постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге подписал мэр города Алексей Орлов. Тепло будет поступать в дома жителей уральской столицы в два этапа: с 14 по 22 сентября и с 23 по 30 сентября. Подробный график подачи тепла по районам города смотрите здесь.

В других свердловских муниципалитетах также готовятся начать новый отопительный сезон. В Качканаре тепло пустят в дома 13 сентября. В Среднеуральске отапливать дома начнут с 10 сентября.