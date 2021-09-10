В Нижнем Тагиле в честь медработников открылась обновлённая аллея

Сквер вошёл в единую туристско-рекреационную зону «Тагильская лагуна». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в открытии реконструированного сквера возле медицинского колледжа. Менее чем за пять месяцев на заброшенном участке появилось современное уличное освещение, вымощенные тротуарной плиткой дорожки, двухуровневая сцена, декоративные арки, лавочки и клумбы.

В пресс-службе администрации города «Областной газете» рассказали, что площадь обновлённого сквера «Аллея медиков» составляет 6,8 тысячи квадратных метров, а площадь его озеленения — 3,3 тысячи квадратных метров. Строители по максимуму сохранили старые деревья, среди которых - рябины, берёзы и серебристые тополя, ранее высаженные студентами и преподавателями колледжа. Здесь появились и живые изгороди из кустарников, а также многоуровневый цветник, растения в котором подобраны таким образом, чтобы в течение всего тёплого сезона радовать жителей и гостей города яркими красками.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На Аллее медиков была полностью восстановлена система освещения. На месте старого аварийного фонтана установили двухуровневую сцену с деревянным настилом, на который для долговечности уложили полимерное покрытие. В сквере появились лавочки эргономичной, слегка изогнутой формы для удобства отдыха на них. Они выполнены в двух вариациях — под тёмное и светлое дерево. На входе и выходе из аллеи установлены деревянные арки с подсветкой. Общая стоимость реконструкции сквера составила 21 млн рублей.

Сквер стал частью единой туристско-рекреационной зоны «Тагильская лагуна», которая объединена с маршрутом «Малахитовая линия». Он проложен через весь город мимо исторических объектов и через зелёные зоны. Аллея объединила территорию старейшей поликлиники города, стационар Демидовской больницы и здание колледжа, где готовят молодые кадры.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам Владислава Пинаева, название аллеи символично и напоминает о важности профессии врача для общества и государства. «2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Этот объект - наша дань уважения мужеству и профессионализму ветеранов и сегодняшних врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала», - сказал глава города.

Почётным гостем праздника стала участница Великой Отечественной войны, ветеран медицинской службы Клавдия Махьянова. Она ушла на фронт совсем юной. Награждена Орденом Красной Звезды. Май 1945-го встретила в Берлине и оставила автограф на стенах Рейхстага. Она посвятила медицине 50 лет своей жизни. «Рада, что нашей профессии уделяют столько внимания. Медицина стоит на защите здоровья в тылу, но когда нужно – действует на передовой, как это сейчас и происходит. Врачи всеми силами борются с врагом – коронавирусом», - сказала она.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава города рассказал, что в честь врачей на аллее установят памятник. Его эскиз разрабатывают скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков. Монумент перед входом в здание колледжа появится в следующем году.

Общественная территория у медколледжа стала первой из четырёх зон отдыха и досуга, которые были благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего на обновление этих объектов был направлен 71 млн рублей.

Как писала «Областная газета», пяти улицам Нижнего Тагила на этой неделе присвоили имена в честь Героев СССР и заслуженного врача РСФСР. Всего на карте рядом с посёлком Зональный появилось девять новых точек.