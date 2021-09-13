Минсельхоз выступил за отсрочку реформы утилизации отходов до 2025 года

В аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко считают отсрочку реформы невозможным. Фото: Галина Соловьёва

Минсельхоз поддержал предложение бизнес-ассоциаций о переносе реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентого норматива утилизации упаковки. Ведомство считает, что обязательства по утилизации должны появиться не единовременно с 2022 года, а расти постепенно, вплоть до 2025 года.

Об этом говорится в письме заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, направленном на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует реформу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

«Минсельхоз России поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств», — рассказал представитель Минсельхоза.

Механизм РОП был запущен в России с 2015 года. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% от объёма их производства. Концепция РОП была обновлена российским правительством в конце 2020 года. Было принято решение, что 100-процентная утилизация упаковки должна быть введена к началу 2022 года, а норматив утилизации товаров будет поэтапно расти на 10% в год. За компаниями оставили право не утилизировать товары и упаковку самостоятельно, при условии платы экологического сбора.

По данным Росприроднадзора, отчётность об утилизации товаров или упаковки в прошлом году сдали только 20 тысяч примерно из 4 миллионов компаний. При этом они заплатили лишь 4 миллиарда рублей экосбора. Минприроды прогнозировало, что после реализации реформы эта сумма должна вырасти до 136 миллиардов рублей в год.

Оксана Лут также поддержала идею отраслевых союзов по введению критериев ключевых показателей эффективности раздельного сбора отходов и стимулы для раздельного сбора отходов населением. По словам представителя Виктории Абрамченко Марты Галичевой, сейчас перед профильными министерствами стоит задача обсудить вместе с бизнесом детали нового регулирования и найти компромиссы, но не в ущерб экологии. «Откладывать реализацию поручений главы государства, а также вводить очередную отсрочку реформы на несколько лет считаем невозможным», — подчеркнула она.

Более чем за четыре года своего действия РОП в текущем виде показала «полную экологическую и экономическую стагнацию», отметила Марта Галичева. Она констатировала, что мощности по переработке отходов массово в стране так и не появились. В результате утилизацию отходов фактически оплачивает население, а предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов.

По словам представителя Российского экологического оператора (куратор мусорной реформы) Дмитрия Бойко, в странах ЕС, опыт которых перенимает Россия, производители товаров несут полную ответственность за утилизацию своей упаковки. «Они не могут выйти на рынок, не уплатив авансом экологический сбор», — отметил он.

О том, что нагрузку за утилизацию упаковки необходимо перенести с граждан на производителей товаров говорил Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года. «Эта практика которая выстроена повсеместно, во всём мире, и мы будем её придерживаться», - сказал российский лидер.

Читайте также:

Актуализирован список свердловских городов, где появятся мусоросортировочные комплексы.

Разделяй и выбрасывай.

Что нам мешает начать перерабатывать отходы.