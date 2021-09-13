На организацию отопительного сезона в Свердловской области выделили 7 млрд рублей

Сейчас в регионе работают 107 котельных. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области стартовал отопительный сезон. На его организацию региональные власти выделили почти 7 миллиардов рублей.

Сначала подача тепла осуществляется в социальные объекты - школы, детские сады, больницы, затем - в жилые дома. В самом северном муниципалитете региона - Пелыме - отопление есть уже везде.

Всего на организацию подачи тепла из бюджета Свердловской области выделено 6,95 млрд рублей.

На данный момент в запасах у нашей области есть 43,9 тысячи тонн угля, 1,31 тысячи тонн мазута и 62,8 тысячи кубометров дров и другого твёрдого топлива. Для оперативной ликвидации происшествий во время запуска тепла созданы 1 075 бригад. Это почти 6 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники.

Губернатор Свердловской области дал поручение держать под постоянным контролем ход пуска тепла в муниципалитетах для того, чтобы процесс прошёл своевременно и без аварий.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас работают 107 котельных, отопление запустили в 485,25 тысячи квадратных метров жилого фонда и в 166 объектах соцсферы: 33 школах, 42 детских садах, 33 больницах, 42 учреждениях культуры, в двух интернатах и 14 прочих объектах.

Напомним, "Областная газета" рассказывала ографиках подключения отопления в самых крупных городах региона в этом материале.