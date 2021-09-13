Мэр Екатеринбурга рассказал, как изменится столица Урала к 2024 году

К 2024 году в Екатеринбурге должна существенно поменяться транспортная инфраструктура. Фото: Владимир Мартьянов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, какие изменения ждут горожан к 2024 году. За оставшиеся 2,5 года город должен серьёзно прибавить в транспортной и образовательной инфраструктурах.

Алексей Орлов рассказал, что масштабные изменения произойдут в ближайшее время. "Карта" изменений столицы Урала составлена на основе стратегии развития города до 2024 года. Она опубликована в свежем номере газеты "Вечерний Екатеринбург".

По словам главы города, в течение 2,5 лет Екатеринбург приобретёт десять новых детских садов и восемь школ. Также в черте города появятся учебные кампусы УрФУ и УрГМУ. Среди объектов здравоохранения в столице среднего Урала построят корпус НИИ ОММ, поликлинику в Академическом и инновационный онкоцентр.

Спортивная инфраструктура в основном пополнится за счёт объектов Универсиады. Это Дворец водных видов спорта, спортивный футбольный центр Уральской футбольной академии, Академия волейбола им. Н. Карполя (которая, к слову, уже открыта), Дворец дзюдо, ледовая площадка "УГМК-арена", а также центр художественной гимнастики в Солнечном.

Среди мест отдыха обновления коснутся набережной Исети, ЦПКиО, Исторического сквера, аллеи Дворца спорта, прибрежной зоны оз. Шарташ и оз. Здохня, а также парка им. 50-летия ВЛКСМ.

Самые масштабные изменения заденут транспортную инфраструктуру. Мэр Екатеринбурга воодушевлённо рассказал, что в городе завершат строительство ЕКАД, реконструируют участок кольцевой автодороги у Кольцово и развязку у "Калины". Кроме того, пустят трамвайные ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма, в Солнечный, Академический и Новокольцовский. Также появится скоростная автострада Москва – Казань – Екатеринбург и наземное метро. Кроме этого, в планах – реконструировать Челябинский и Тюменский тракты.

"Екатеринбург – один из нескольких городов, который пошёл по пути построения прогнозов развития не только административных районов, но даже отдельных микрорайонов. Это позволяет городу успешно развиваться и сохранять лидирующие позиции среди мегаполисов России", – цитирует директора института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову пресс-служба горадминистрации.

Кроме муниципальных средств, финансовую помощь на реализацию этих объектов планируют получать из федерального и областного бюджетов.