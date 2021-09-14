В Екатеринбурге сегодня стартует отопительный сезон

Тепло придёт, прежде всего, в детские сады, школы и больницы, а к концу месяца батареи будут горячими во всех домах города. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге с 14 сентября начался первый этап подачи тепла. До 22 сентября батареи нагреются в ряде домов во всех семи районах города, а также в Верхней Пышме и Берёзовском.

Второй этап запуска тепла пройдёт с 23 по 30 сентября. В этот период потеплеет в оставшихся домах в п. Пионерский, а также в домах Орджоникидзевского, Ленинского и Железнодорожного районов.

Напомним, что постановление о начале отопительного сезона на прошлой неделе подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он пообещал, что тепло придёт прежде всего в детские сады, школы и больницы, а к концу месяца батареи будут горячими во всех домах города.

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